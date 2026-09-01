Bauarbeiten in Koblenz Behringstraße wird wichtiger Anschluss für neue Brücke Matthias Kolk 01.09.2026, 08:00 Uhr

i Die Koblenzer Behringstraße ist wegen Bauarbeiten aktuell voll gesperrt. Matthias Kolk

Anwohner in der Behringstraße müssen sich weiter in Geduld üben. Der Ausbau unter Vollsperrung wird noch länger dauern. Die Arbeiten sind aber wichtig, denn in nicht allzu ferner Zukunft wird wohl mehr Fuß- und Radverkehr durch die Straße fließen.

Die Behringstraße in Koblenz wird für den Verkehr im Rauental künftig noch wichtiger sein. An der Ecke Hoevelstraße wird die nur knapp 200 Meter lange Straße die Anschlussstelle von der neuen Fuß- und Radwegebrücke ins Versorgungs- und Verwaltungszentrum im Rauental sein.







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