Missbrauch an Schule in Lützel Behörden stellen Ermittlungen gegen 20-Jährigen ein Peter Meuer 02.06.2026, 17:08 Uhr

i Das Wappen der Justiz Rheinland-Pfalz: Die Staatsanwaltschaft hat sich nun zu mehreren Ermittlungen geäußert, bei denen es um Missbrauchsvorwürfe geht. Silas Stein. picture alliance/dpa

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben: Der 20-Jährige, der beschuldigt wurde, sich an einer Elfjährigen in einer Lützeler Schule vergangen zu haben, war es nicht. Doch wegen einer mutmaßlichen Tat Mitte April wird weiter gegen ihn ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen die beiden jungen Männer eingestellt, die beschuldigt worden waren, sich Ende April an einem elf Jahre alten Mädchen an einer Schule in Lützel sexuell vergangen zu haben. Nach dem Ergebnis der weiteren Ermittlungen ließe sich der Tatverdacht gegen die Beschuldigten wegen der Tat vom 28.







Artikel teilen

Artikel teilen