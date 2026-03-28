Arbeiten auf an neuer Brücke
Behelfsbrücke nimmt auf Pfaffendorfer Seite Gestalt an
Mithilfe einer Betonverteilerpumpe wurde der Beton auf das höhergelegene Bauwerk transportiert.
Mithilfe einer Betonverteilerpumpe wurde der Beton auf das höhergelegene Bauwerk transportiert.
Stadt Koblenz/ Anika Dünnes

Auf der Pfaffendorfer Seite nimmt die Behelfsbrücke, die später als Auf- und Abfahrt für die neue Pfaffendorfer Brücke genutzt wird, Gestalt an: In dieser Woche wurden dort 80 Kubikmeter Beton verarbeitet. 

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Die Betonagearbeiten für die Fahrbahnplatte der Behelfsbrücke der neuen Pfaffendorfer Brücke konnten im ersten Abschnitt auf der Pfaffendorfer Seite bereits am Mittwoch vorgenommen werden. Als Vorarbeiten wurden in den vergangenen Wochen blaue Stahlträger für die Unterkonstruktion angeliefert und eingehoben.

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