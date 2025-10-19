Die neue Moselweinkönigin Teresa Oster wird in Kobern-Gondorf begeistert empfangen. Alle sind sich sicher: Sie wird die Mosel sowie ihre Winzerinnen und Winzer hervorragend repräsentieren. An ihre Amtszeit sind auch Erwartungen geknüpft.
Lesezeit 2 Minuten
Ob eine Weinkönigin mit Krone, Kleid und Pokal noch in die aktuelle Zeit passt? Diese Frage stellte sich nicht beim Empfang der Gemeinde Kobern-Gondorf zu Ehren der neuen Mosel-Weinkönigin Teresa Oster. Die aus Kobern stammende junge Frau freute sich in der voll besetzten Schlossberghalle über die nicht enden wollenden Ovationen ihrer begeisterten Fans.