Hohe Erwartungen Begeisterter Empfang für Moselweinkönigin Teresa Oster Erwin Siebenborn 19.10.2025, 15:01 Uhr

i Die amtierende Deutsche Weinkönigin Anna Zenz (links) und Sonja Christ- Brendemühl (rechts, Deutsche Weinkönigin 2010/11) wünschen der neuen Moselweinkönigin Teresa Oster viel Erfolg. Erwin Siebenborn

Die neue Moselweinkönigin Teresa Oster wird in Kobern-Gondorf begeistert empfangen. Alle sind sich sicher: Sie wird die Mosel sowie ihre Winzerinnen und Winzer hervorragend repräsentieren. An ihre Amtszeit sind auch Erwartungen geknüpft.

Ob eine Weinkönigin mit Krone, Kleid und Pokal noch in die aktuelle Zeit passt? Diese Frage stellte sich nicht beim Empfang der Gemeinde Kobern-Gondorf zu Ehren der neuen Mosel-Weinkönigin Teresa Oster. Die aus Kobern stammende junge Frau freute sich in der voll besetzten Schlossberghalle über die nicht enden wollenden Ovationen ihrer begeisterten Fans.







Artikel teilen

Artikel teilen