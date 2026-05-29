Sexualdelikt und Messerangriff
Begeht Gruppe junger Leute die Gewalttaten in Koblenz?
Im Mai kontrolliert die Polizei Personen in der Koblenzer Innenstadt, vor allem Gruppen.
Im Mai kontrolliert die Polizei Personen in der Koblenzer Innenstadt, vor allem Gruppen.
Doris Schneider

Zuletzt gibt es in Koblenz häufiger Schlagzeilen wegen Gewalttaten. In den sogenannten sozialen Medien geht es dazu teils hoch her. Dort heißt es, die mutmaßlichen Täter des Messerangriffs und des Übergriffs gehören zur selben Gruppe. Was ist dran?

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Es sind zwei Vorfälle in Koblenz, die zeitlich relativ nah beieinanderliegen: die Attacke vom Altlöhrtor und Zentralplatz (2. April), bei der aus einer siebenköpfigen Gruppe heraus ein 30-Jähriger mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde, und der mutmaßliche sexuelle Übergriff auf eine Elfjährige in einer Koblenzer Förderschule (28.

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