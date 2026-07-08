ZF, Novelis & Co.
Befragung: IG Metall in Koblenzer Betrieben unterwegs
Ein Lastwagen ist vor dem Novelis-Standort in Kesselheim unterwegs: Mehrere Firmen gibt es hier im Industriegebiet, in denen die
Ein Lastwagen ist vor dem Novelis-Standort in Kesselheim unterwegs: Mehrere Firmen gibt es hier im Industriegebiet, in denen die Gewerkschaft IG Metall aktiv ist.
Peter Meuer (Archiv). Peter Meuer

Bis September will die IG Metall ein Stimmungsbild unter den Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie einholen. Auch in Koblenzer Betrieben sind die Gewerkschafter unterwegs.

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Die IG Metall Koblenz ist aktuell in Betrieben an Rhein und Mosel unterwegs, informiert zur Tarifbewegung und wirbt für eine Tarifbefragung, die seit Anfang Juni läuft. Das teilte die Gewerkschaft in einer Pressemeldung mit. „In den kommenden Wochen gehen die Tarifaktiven in den Betrieben weiter intensiv auf die Beschäftigten zu“, hieß es schon Mitte Juni.
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