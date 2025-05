Der Künstler Rudi Scheuermann schuf in Koblenz mehrere Skulpturen im öffentlichen Raum. Dazu gehört auch die Beethoven-Büste im Mutter-Beethoven-Haus. Diese wurde nun samt Plakette eingeweiht.

Die Beethoven-Büste im Mutter-Beethoven-Haus in Ehrenbreitstein trägt nun eine Plakette. Der Koblenzer Bildhauer Rudi Scheuermann (1929–2016) hatte die Büste 1989 aus Bronze geschaffen. Zur feierlichen Einweihung konnte Joachim Kneis, erster Vorsitzender des Fördervereins des Mutter-Beethoven-Hauses, die ehemalige Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz, den Direktor des Mittelrhein-Museums Matthias von der Bank, Stadtratsmitglied Anke Holl und Pia Scheuermann, die Tochter des Künstlers, begrüßen. Aus Bonn war eine Gesandtschaft des Vereins Bürger für Beethoven angereist. Ein weiterer Höhepunkt war das Kammerkonzert mit Werken von Arthur Seybold, Isaac Albéniz und Ludwig van Beethoven, vorgetragen von Isabelle Roger (Violine) und Harald Meyer (Klavier). Rudi Scheuermann hat in Koblenz mehrere Skulpturen im öffentlichen Raum hinterlassen, am bekanntesten ist die Figur des Kurfürsten und Erzbischofs Balduin auf der gleichnamigen Brücke.