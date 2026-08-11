Weltkriegsfund in Wallersheim Bazooka-Rakete in Koblenz erfolgreich gesprengt Katrin Steinert 11.08.2026, 09:56 Uhr

i Am Dienstagvormittag werden in Koblenz Weltkriegsfunde kontrolliert gesprengt. (Symbolfoto) Lino Mirgeler/dpa

Die Weltkriegsmunitionen, die in Koblenz-Wallersheim und Pfaffendorf gefunden wurden, werden am Dienstagvormittag gesprengt. Um kurz nach 9 Uhr wurde das Evakuierungsgebiet in Wallersheim freigegeben, gegen 9.30 Uhr die Bazooka-Rakete gesprengt.

Die Bazooka-Rakete, die am Wochenende in Koblenz-Wallersheim gefunden wurde, ist am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr erfolgreich im Rhein gesprengt worden. Das berichtet die Pressestelle der Stadt Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion. „ Der Evakuierungsbereich in Wallersheim ist aufgehoben und somit wieder frei zugänglich“, heißt es seit 9.







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