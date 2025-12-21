Stadt hält an Vorhaben fest Bauwagen für die Wald-Kita auf der Karthause steht Doris Schneider 21.12.2025, 10:00 Uhr

i Noch müssen die Treppenaufgänge montiert und andere Arbeiten erledigt werden. Aber der Bauwagen auf der Karthause steht. Doris Schneider

Der Platz ist schön gelegen, in der Nähe des Waldes und unmittelbar neben einem Spielplatz – doch der Standort für den Bauwagen einer geplanten Wald-Kita in Koblenz bleibt umstritten. Das ist der Stand der Dinge.

Schmuck sieht er aus, der Bauwagen aus hellem Holz, der seit Kurzem in der Nähe der Norwichstraße auf der Koblenzer Karthause steht. Gerade werden die Treppenaufgänge angebracht, die Toiletten installiert. Der geplanten Wald-Kita soll der Wagen in der Nähe des Wohngebiets vor allem als Treffpunkt, für Toilettengänge und zum Aufenthalt bei ganz schlimmem Wetter dienen.







Artikel teilen

Artikel teilen