Das Koblenzer Ordnungsamt braucht ein neues Zuhause: Das bisherige Gebäude ist viel zu klein, Lüftungs- und Trinkwasseranlagen müssten ausgetauscht werden, und im Sommer fiel sogar Putz von der Decke. Das ist jetzt geplant.

Ein neues Gebäude für das Koblenzer Ordnungsamt muss her: Voraussichtlich wird es an der Stelle gebaut, an der derzeit der Mitarbeiterparkplatz des alten Amtes in der Ludwig-Erhard-Straße ist. Der Neubau war Thema in der

von Bürgermeisterin Dagmar Kranz geleiteten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt.