Verkehr auf der B49 und B416
Baustellenfrust an der Mosel: Warum in der Hauptsaison?
Bis vor Kurzem sah es in Alken noch so aus: Die B49 war vollgesperrt. Inzwischen ist sie wieder für den Verkehr geöffnet, allerd
Bis vor Kurzem sah es in Alken noch so aus: Die B49 war vollgesperrt. Inzwischen ist sie wieder für den Verkehr geöffnet, allerdings läuft der Verkehr teilweise halbseitig unter Ampelführung. (Archivfoto)
Ingo Beller

Vollsperrungen, Ampeln, eine Brücke, die nicht jeder befahren darf: An der Mosel gibt es einige Baustellen. Autofahrer sind frustriert. Warum findet gefühlt alles parallel statt – und das jetzt, wo viele Touristen an der Mosel unterwegs sind?

Lesezeit 2 Minuten
So einige Baustellen laufen gerade parallel entlang der Mosel – das frustriert viele Leute, die mit ihrem Auto, Wohnmobil oder Lkw auf den Straßen unterwegs sind. Viele stellen sich die Frage: Warum so viele Baustellen auf einmal? Und vor allem: Warum ausgerechnet jetzt, mitten in der Touristensaison?
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