Vollsperrungen, Ampeln, eine Brücke, die nicht jeder befahren darf: An der Mosel gibt es einige Baustellen. Autofahrer sind frustriert. Warum findet gefühlt alles parallel statt – und das jetzt, wo viele Touristen an der Mosel unterwegs sind?
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So einige Baustellen laufen gerade parallel entlang der Mosel – das frustriert viele Leute, die mit ihrem Auto, Wohnmobil oder Lkw auf den Straßen unterwegs sind. Viele stellen sich die Frage: Warum so viele Baustellen auf einmal? Und vor allem: Warum ausgerechnet jetzt, mitten in der Touristensaison?