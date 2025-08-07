Baustellen, wohin das Auge reicht. So empfinden es derzeit viele Bürger nicht nur im Koblenzer Stadtteil Goldgrube, sondern in der ganzen Stadt. Leser Roland Henn hat den Eindruck, es werde zu wenig koordiniert. Das sagt die Stadt dazu.

Wenn Roland Henn zu seiner pflegebedürftigen Mutter möchte, dann kann er das derzeit nicht mit dem Auto tun. Denn in der Follmannstraße finden seit gut zwei Wochen Kanalbauarbeiten statt, was die Anfahrt nunmehr gänzlich unmöglich macht.

i Auch die Zufahrt von der Beatusstraße aus ist aufgrund der Arbeiten am Fahrradweg seit Monaten gesperrt. Alexander Thieme-Garmann

Schließlich ist die Anbindung zur Beatusstraße aufgrund des neuen Radwegs schon seit Monaten gesperrt. „Beide Baustellen haben zweifelsohne ihre Berechtigung. Dennoch wäre eine bessere Koordination vonseiten des Tiefbauamts wünschenswert“, betont Henn.

Auf Anfrage unserer Zeitung antwortet die Pressestelle der Stadt, dass die Bauarbeiten in der Follmannstraße im Laufe dieser Woche zum Abschluss kommen sollen. Wenn der Leser sich an das Baustellenpersonal gewandt hätte, hätte man sicher auch Lösungen gefunden.

„Grundsätzlich werden die Baustellen sehr wohl koordiniert“, so Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak, allerdings könne es vorkommen, dass eine Baustelle Änderungen im Zeitablauf erfährt, also mal dem Zeitplan etwas voraus oder hinterher ist.