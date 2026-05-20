Neuer Kreisel kommt
Baustelle in Koblenz: Moselweißer Straße wird gesperrt
Der Ausbau der Behringstraße beginnt am 26. Mai und dauert bis zum Sommer 2027.
Der Ausbau der Behringstraße beginnt am 26. Mai und dauert bis zum Sommer 2027.
Stadt Koblenz/Mandy Steffens

Sie ist eine der Hauptverbindungsstraßen in Richtung Moselweiß, aber auch zur Karthause, nach Lay oder Güls: Die Moselweißer Straße im Koblenzer Rauental wird gesperrt. Grund sind Ausbauarbeiten in einer Seitenstraße. Und es kommt ein neuer Kreisel.

Lesezeit 2 Minuten
Mit den Ausbauarbeiten in der Behringstraße im Stadtteil Rauental wird ab Dienstag, 26. Mai, begonnen. Die voraussichtliche Fertigstellung wird für den Sommer 2027 erwartet, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Sperrung der Moselweißer Straße wird aber nicht so lang dauern.

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