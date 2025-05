Baustelle in der Südallee wandert zur Rizzastraße

Einige Änderungen hinsichtlich der Straßenarbeiten in der Südlichen Vorstadt stehen ab Montag, 19. Mai, an. Das betrifft sowohl Umleitungen als auch das Anwohnerparken.

Die Straßenarbeiten in der Südlichen Vorstadt gehen in eine neue Phase: Der Kreuzungsbereich Roonstraße/Südallee sowie der Abschnitt zwischen Südallee und Rizzastraße wird ab Montag, 19. Mai, wieder freigegeben. Zudem wird am Kreuzungsbereich Rizzastraße/Südallee ein neuer Teilabschnitt der Baustelle eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt, weshalb der Kreuzungsbereich für den Verkehr nicht passierbar ist. Die Rizzastraße wird nun zeitweise zu einer Sackgasse. Das Wenden ist nur eingeschränkt möglich. Für Fußgänger gibt es eingeschränkte Durchgänge über die Baustelle. Radfahrer werden über eine ausgeschilderte Umleitung geleitet oder müssen auf einem kurzen Stück ihr Fahrrad schieben.

Umleitung wird für circa drei Monate eingerichtet

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich rund drei Monate. Autofahrer sollten sich laut Pressemitteilung auf Umleitungen einstellen. Für die Hohenzollernstraße wird eine zusätzliche Zufahrt aus der Rizzastraße eingerichtet. Der Durchgangsverkehr wird über den Markenbildchenweg umgeleitet – die Strecke wird ausgeschildert. Der nördliche Abschnitt der Südallee zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring ist für Autos in dieser Zeit nicht mehr direkt erreichbar. Für Rettungswege ist jederzeit gesorgt.

Änderungen beim Anwohnerparken

Auch beim Parken ändert sich etwas: Zwischen Roon- und Rizzastraße können Anwohner ab Montag, 19. Mai, auf zusätzlichen Flächen auf dem Gehweg parken. Im Bereich zwischen Roonstraße und Markenbildchenweg darf auf der freigegebenen Straßenseite wieder rund um die Uhr geparkt werden. Die Stadtverwaltung bittet, Folgendes zu beachten: Ab der Baustelle ist das Parken auf dem Mittel- oder Grünstreifen der Südallee zwischen Markenbildchenweg und Johannes-Müller-Straße nicht mehr erlaubt. Dieser Platz wird für die Baustelleneinrichtung benötigt.