Sperrungen in Koblenz
Baustelle im Rauental: Kreiselbau dauert länger
Die Moselweißer Straße im Koblenzer Rauental ist gesperrt - wie es nun heißt bis Ende November.
Die Moselweißer Straße im Koblenzer Rauental ist gesperrt - wie es nun heißt bis Ende November.
Doris Schneider

Die Sperrung der Moselweißer Straße im Koblenzer Stadtteil Rauental ist zumindest in den ersten Tagen nicht ohne Probleme verlaufen: Busse wendeten in der Baustelle, die angrenzende enge Steinstraße war total verstopft, berichten Anwohner. 

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Anwohner berichten von dem reinsten Chaos in den ersten Tagen: Autos und Busse verfahren sich, fahren in den gesperrten und nur für Anwohner zugelassenen Teil der Moselweißer Straße hinein, wenden dort: Seit Anfang der Woche ist die Straße im Koblenzer Stadtteil Rauental an der Kreuzung zur Blücher- und Behringstraße gesperrt.

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