Die Verkehrssituation in Hatzenport bleibt weiter angespannt: Der LBM kündigt an, dass die Baustelle an der Bahnbrücke noch länger dauern wird, als geplant. Das bedeutet viel Geduld und lange Umwege.
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Hatzenporter müssen weiterhin viel Geduld haben: Die Instandsetzung der Bahnbrücke wird noch länger dauern als geplant. Schon seit dem 22. September vergangenen Jahres ist die L113 an dieser Stelle vollgesperrt. Zuletzt hieß es, die Bauarbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein.