Weitere Schäden entdeckt
Baustelle Bahnbrücke in Hatzenport dauert noch länger
In Hatzenport muss die Bahnbrücke saniert werden. Die Arbeiten dauern schon seit September 2025 an und sollten eigentlich in der
In Hatzenport muss die Bahnbrücke saniert werden. Die Arbeiten dauern schon seit September 2025 an und sollten eigentlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 beendet sein. Nun dauert es doch länger.
Annika Wilhelm

Die Verkehrssituation in Hatzenport bleibt weiter angespannt: Der LBM kündigt an, dass die Baustelle an der Bahnbrücke noch länger dauern wird, als geplant. Das bedeutet viel Geduld und lange Umwege.

Lesezeit 2 Minuten
Hatzenporter müssen weiterhin viel Geduld haben: Die Instandsetzung der Bahnbrücke wird noch länger dauern als geplant. Schon seit dem 22. September vergangenen Jahres ist die L113 an dieser Stelle vollgesperrt. Zuletzt hieß es, die Bauarbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein.
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