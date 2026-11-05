Noch mal Staugefahr
Baustelle auf der Koblenzer Südtangente auch am Freitag
Auch am Freitag muss noch einmal eine Spur an der Abfahrt der Südbrücke nach Koblenz gesperrt werden.
Auch am Freitag muss noch einmal eine Spur an der Abfahrt der Südbrücke nach Koblenz gesperrt werden.
Jan Heinig

Viele Pendler haben am Mittwoch und Donnerstag geflucht, als sie auf der Südtangente zwischen Koblenz und Lahnstein im Stau standen, zum Teil stundenlang. Auch am Freitag (6. November) müssen sie noch mal gute Nerven haben.

Lesezeit 1 Minute
Die Asphaltarbeiten auf der Südtangente bei Koblenz sind am Donnerstag nicht komplett fertig geworden – „wir können zwar am Donnerstagnachmittag die Strecke freigeben, aber am Freitag muss noch weiter gearbeitet werden“, sagt Sebastian Lerbs vom Landesbetrieb Mobilität auf Nachfrage unserer Redaktion am Donnerstagmittag.
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