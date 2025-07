An vielen Stellen in der Stadt findet man Baustellen, auch am Moselufer. Doch die Ampel dort steht nur noch bis Ende der Woche, Autofahrer wird es freuen.

Kleine Staus bilden sich, bis die Ampel am Peter-Altmeier-Ufer wieder auf Grün umspringt. Hier unterhalb der Bahnbrücke ist derzeit eine Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung eingerichtet. Baufahrzeuge stehen hier, Arbeiter sind zugange.

Aber die Baustelle ist nicht von langer Dauer. „Die Ampelregelung endet am Freitag, 1. August“, berichtet Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Baustelle ist dann zwar noch nicht ganz fertig, die Arbeiten gehen aber im Seitenstreifen weiter und tangieren den Verkehr nicht weiter. Und: Am Donnerstag, 7. August, soll die Baustelle komplett abgebaut werden. Pendler haben dann wieder freie Fahrt.

An dieser Stelle an der Mosel finden derzeit Baugrunduntersuchungen statt. Die Bohrungen haben mit der Bahnbrücke zu tun, berichtet Knaak. Mit den Verkehrsplanungen am Peter-Altmeier-Ufer, die derzeit in Koblenz diskutiert werden, gibt es keinen Zusammenhang.