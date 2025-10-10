Es wird noch mehr saniert Baupause 2026: Was ist beim Max-von-Laue-Gymnasium los? 10.10.2025, 15:21 Uhr

i Am und im Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz wird seit 2023 saniert. Im nächsten Jahr steht eine ungeplante Baupause an, bevor die Bauarbeiten noch mal richtig Fahrt aufnehmen sollen. Matthias Kolk

Seit Jahren wird am Max-von-Laue-Gymnasium gelernt und gelehrt, während Baustellen den Schulalltag beeinflussen. Nun heißt es: Ab Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten ruhen. Aber nicht, weil nichts mehr zu machen wäre. Das Gegenteil ist der Fall.

Großer Knall in der Koblenzer Vorstadt: Die Sanierung des Max-von-Laue-Gymnasiums wird vorerst gestoppt, vermutlich für ein bis zwei Jahre. Bis Ende 2025 werden begonnene Arbeiten noch fertiggestellt, alle weiteren schon geplanten dann aufgeschoben. Der Grund ist komplex und hängt mit Fördergeldern des Landes zusammen.







