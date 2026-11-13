Der Koblenzer Stadtrat führt regelmäßig hitzige Debatten über Bäume. Dabei finden sie alle Ratsmitglieder gut. Nun sind die Bürger dran: Im Februar können sie wohl abstimmen, ob die umstrittene Baumschutzsatzung wieder eingeführt wird oder nicht.
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Braucht Koblenz eine Baumschutzsatzung? Oder gehen Grundstückseigentümer mit ihren Bäumen verantwortungsvoll genug um? Diese Debatte schwelt – zuvorderst in der Politik – seit einigen Jahren. Nach der jüngsten Sitzung des Stadtrats ist klar: Die Entscheidung liegt nun wohl bei den Bürgern.