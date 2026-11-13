Geplanter Entscheid im Februar 
Baumschutzsatzung Ja oder Nein? Koblenzer stimmen ab
Wird in Koblenz eine Baumschutzsatzung wieder eingeführt? Darüber stimmen die Bürger wahrscheinlich am 21. Februar ab.
Wird in Koblenz eine Baumschutzsatzung wieder eingeführt? Darüber stimmen die Bürger wahrscheinlich am 21. Februar ab.
Alexej Zepik

Der Koblenzer Stadtrat führt regelmäßig hitzige Debatten über Bäume. Dabei finden sie alle Ratsmitglieder gut. Nun sind die Bürger dran: Im Februar können sie wohl abstimmen, ob die umstrittene Baumschutzsatzung wieder eingeführt wird oder nicht. 

Lesezeit 3 Minuten
Braucht Koblenz eine Baumschutzsatzung? Oder gehen Grundstückseigentümer mit ihren Bäumen verantwortungsvoll genug um? Diese Debatte schwelt – zuvorderst in der Politik – seit einigen Jahren. Nach der jüngsten Sitzung des Stadtrats ist klar: Die Entscheidung liegt nun wohl bei den Bürgern.
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