Geplanter Entscheid im Februar Baumschutzsatzung Ja oder Nein? Koblenzer stimmen ab Jan Lindner 13.11.2026, 12:27 Uhr

i Wird in Koblenz eine Baumschutzsatzung wieder eingeführt? Darüber stimmen die Bürger wahrscheinlich am 21. Februar ab. Alexej Zepik

Der Koblenzer Stadtrat führt regelmäßig hitzige Debatten über Bäume. Dabei finden sie alle Ratsmitglieder gut. Nun sind die Bürger dran: Im Februar können sie wohl abstimmen, ob die umstrittene Baumschutzsatzung wieder eingeführt wird oder nicht.

Braucht Koblenz eine Baumschutzsatzung? Oder gehen Grundstückseigentümer mit ihren Bäumen verantwortungsvoll genug um? Diese Debatte schwelt – zuvorderst in der Politik – seit einigen Jahren. Nach der jüngsten Sitzung des Stadtrats ist klar: Die Entscheidung liegt nun wohl bei den Bürgern.







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