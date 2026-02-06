Abfallcontainer ziehen um
Bauhof Löf wird nach dem Brand abgerissen
Der Bauhof in Löf ist nach einem Feuer komplett zerstört. Johannes Liesenfeld (Ortsbürgermeister) zeigt das Ausmaß des Brands. N
Der Bauhof in Löf ist nach einem Feuer komplett zerstört. Johannes Liesenfeld (Ortsbürgermeister) zeigt das Ausmaß des Brands. Nun soll der Gebäudekomplex abgerissen werden.
Ingo Beller

Ein Feuer zerstörte an Weihnachten den Bauhof in Löf. Jetzt muss das Gebäude abgerissen werden. Dafür müssen auch jegliche Abfallcontainer umziehen. Wann geht es los? Das ist der aktuelle Stand.

Lesezeit 2 Minuten
Der Bauhof in Löf stand am zweiten Weihnachtsfeiertag lichterloh in Flammen. Das Feuer zerstörte so gut wie alles: Jegliches Material, das Kommunalfahrzeug, ein Anhänger, Elektro- und Großgeräte, aber auch das Inventar zum Weinfest sind ausgebrannt. Der Gebäudekomplex wird nun abgerissen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren