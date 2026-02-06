Ein Feuer zerstörte an Weihnachten den Bauhof in Löf. Jetzt muss das Gebäude abgerissen werden. Dafür müssen auch jegliche Abfallcontainer umziehen. Wann geht es los? Das ist der aktuelle Stand.
Der Bauhof in Löf stand am zweiten Weihnachtsfeiertag lichterloh in Flammen. Das Feuer zerstörte so gut wie alles: Jegliches Material, das Kommunalfahrzeug, ein Anhänger, Elektro- und Großgeräte, aber auch das Inventar zum Weinfest sind ausgebrannt. Der Gebäudekomplex wird nun abgerissen.