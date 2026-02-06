Abfallcontainer ziehen um Bauhof Löf wird nach dem Brand abgerissen Annika Wilhelm 06.02.2026, 10:05 Uhr

i Der Bauhof in Löf ist nach einem Feuer komplett zerstört. Johannes Liesenfeld (Ortsbürgermeister) zeigt das Ausmaß des Brands. Nun soll der Gebäudekomplex abgerissen werden. Ingo Beller

Ein Feuer zerstörte an Weihnachten den Bauhof in Löf. Jetzt muss das Gebäude abgerissen werden. Dafür müssen auch jegliche Abfallcontainer umziehen. Wann geht es los? Das ist der aktuelle Stand.

Der Bauhof in Löf stand am zweiten Weihnachtsfeiertag lichterloh in Flammen. Das Feuer zerstörte so gut wie alles: Jegliches Material, das Kommunalfahrzeug, ein Anhänger, Elektro- und Großgeräte, aber auch das Inventar zum Weinfest sind ausgebrannt. Der Gebäudekomplex wird nun abgerissen.







