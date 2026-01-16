Brand zerstört Gebäudekomplex Bauhof in Löf stand lichterloh in Flammen Annika Wilhelm 16.01.2026, 15:46 Uhr

i Johannes Liesenfeld, Ortsbürgermeister von Löf, schaut auf das Ausmaß des Feuers. Der Bauhof ist nahezu vollständig zerstört. Nur wenig Material konnte gerettet werden. Ingo Beller

Der Bauhof in Löf gleicht einer Ruine: Die Spuren des Brands, der den Gebäudekomplex zerstörte, sind deutlich erkennbar. Was ist in der Nacht des Feuers passiert? Und wie geht es weiter?

Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag, Johannes Liesenfeld ist bei der Familie in Hatzenport. Plötzlich, etwa kurz nach 21 Uhr, klingelt das Telefon des Ortsbürgermeisters von Löf. „Der Bauhof brennt“, heißt es am anderen Ende der Leitung. Sofort macht er sich auf den Weg, muss wegen einer Straßensperrung einen Umweg über das Maifeld fahren.







