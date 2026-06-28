Projekt für Urmitz-Bahnhof Baugebiet kommt später: Stadt hält an Plänen fest Wolfgang Lucke 28.06.2026, 18:00 Uhr

i Das Wohnbauprojekt Urmitz-Bahnhof Mitte wird wie geplant fortgeführt, einige Untersuchungsergebnisse stehen aber noch aus. Wolfgang Lucke

Trotz weiterer Verzögerungen hält der Stadtrat Mülheim-Kärlich am Wohnbauprojekt Urmitz-Bahnhof Mitte fest. Die Planungen werden fortgeführt, auch wenn noch Gutachten und Vorplanungen ausstehen.

Das Wohnbauprojekt Urmitz-Bahnhof Mitte wird trotz Verzögerungen weiter vorangetrieben. Der Stadtrat von Mülheim-Kärlich hat das geplante Vorgehen bestätigt, machte zugleich aber deutlich, dass wichtige Vorarbeiten noch ausstehen.„Wir sind ein Jahr zurück, wir warten alle“, sagte Stadtbürgermeister Gerd Harner in der jüngsten Ratssitzung auf die Frage nach einem Zeitplan.







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