Koblenzer Immobilienmesse Bauen oder kaufen? Expertentipps rund ums Eigentum Kim Fauss 18.02.2026, 15:37 Uhr

i Bereits 2025 war die Koblenzer Immobilienmesse gut besucht. Auch in diesem Jahr locken mehr als 30 Aussteller mit vielfältigen Informations- und Beratungsangeboten rund ums Bauen und Kaufen. Carlotta Roob. Jannik Hammes Fotografie

Bauen oder lieber kaufen? Wie läuft das mit der Finanzierung? Und was hat es mit der Wohnungsknappheit auf sich? Diese Fragen können auf der Koblenzer Immobilienmesse beantwortet werden. Die Organisatoren verraten vorab, was die Besucher erwartet.

Wohnraum ist knapp, ein Hausbau kann heutzutage teuer werden, und doch ist Eigentum für viele Menschen nach wie vor attraktiv. Was die Immobilienwelt in der Region umtreibt, wie man den Bau oder Kauf finanzieren kann und worauf man als Eigentümer achten sollte – darüber können sich die Besucherinnen und Besucher der diesjährigen Koblenzer Immobilienmesse am 21.







Artikel teilen

Artikel teilen