Bauen oder lieber kaufen? Wie läuft das mit der Finanzierung? Und was hat es mit der Wohnungsknappheit auf sich? Diese Fragen können auf der Koblenzer Immobilienmesse beantwortet werden. Die Organisatoren verraten vorab, was die Besucher erwartet.
Lesezeit 2 Minuten
Wohnraum ist knapp, ein Hausbau kann heutzutage teuer werden, und doch ist Eigentum für viele Menschen nach wie vor attraktiv. Was die Immobilienwelt in der Region umtreibt, wie man den Bau oder Kauf finanzieren kann und worauf man als Eigentümer achten sollte – darüber können sich die Besucherinnen und Besucher der diesjährigen Koblenzer Immobilienmesse am 21.