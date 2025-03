Bauen, Kaufen, Wohnen: Großer Andrang bei Branchentreff

Das eigene Haus ist noch immer ein Traum vieler junger Menschen. Wie stehen derzeit die Chancen, diesen Traum zu verwirklichen, was gilt es zu beachten, und welche Risiken sollte man kennen? Antworten auf diese und viele andere Fragen fanden Häuslebauer – und Verkäufer – auf der Immobilienmesse Koblenz, dem führenden Branchentreff in der Region.

Gemeinsam mit Haus & Grund – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V. und der Sparkasse Koblenz bot die Rhein-Zeitung in der Rhein-Mosel-Halle vielfältige Möglichkeiten an, um sich rund um das Thema Eigenheim zu informieren. Robin Lindner, Leiter Event bei der RZ Media, berichtet: „Wir verstehen uns bei unseren regionalen Messen als Bindeglied zwischen den Unternehmern der Region und unserer Leserschaft. Deswegen bieten wir auf solchen regionalen Messen die Gelegenheit, dass diese miteinander in Kontakt kommen können.“

Die Messe gebe es schon viele Jahre und habe sich fest im Terminkalender der Aussteller etabliert. „Die Besucher kommen hier teilweise mit ihren Mappen und lassen sich konkrete Angebote geben. Das schätzen die Aussteller sehr, das sind qualitativ hochwertige Gespräche“, sagt der Veranstalter, der sich auch mit der Besucherzahl der Messe (insgesamt 1800) äußerst zufrieden zeigte.

i Frank Roth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Koblenz, berät Käufer und Verkäufer in Sachen Immobilien in der Region Koblenz. Martin Ingenhoven

Frank Roth, Bereichsleiter Vertrieb bei der Sparkasse Koblenz, zeigt sich ebenfalls zufrieden. Er hat Immobilienkäufer und -verkäufer im Blick. Bezüglich eines geplanten Hausverkaufs erklärt Roth: „Es ist ein besserer Markt, als es noch vor einem Jahr war. Das war die Zeit, als alles zusammen kam. Die Zinsen waren gestiegen, die Verunsicherung sehr groß.“ Mittlerweile befinde man sich in der Situation, dass das Zinsniveau wieder leicht zurückgekommen sei und die Menschen wieder suchten, so der Bänker.

Der Markt sei zwar schlechter als vor 2022, aber Verkäufer fänden jetzt wieder Käufer, die aufgeschlossen seien, so Roth. „Die Starre, die es nach Zinsschock und Rohstoffpreisexplosion gab, hat sich aufgelöst. Wir befinden uns jetzt in einem Mangelmarkt. Es werden 2026 bis zu 800.000 Wohnungen deutschlandweit fehlen, und Koblenz kann sich dem Trend nicht entziehen. Von daher finden auch Käufer wieder einen attraktiveren Markt“, weiß Roth zu berichten. Am beliebtesten seien in der Region Koblenz Wohnungen bis zu einem Kaufpreis von 400.000 und Häuser bis 500.000 Euro. Höhere Beträge könnten sich viele Menschen nicht leisten, so Roth.

i Christoph Schöll, Landesvorsitzender des Vereins Haus & Grund, beobachtet eine Verlagerung des Geschäfts in Richtung der Bestandsimmobilien. Martin Ingenhoven

Auch Christoph Schöll, Vorsitzender von Haus & Grund Rheinland-Pfalz, sieht den Preisrahmen bis 500.000 Euro als realistisch dafür an, was sich Immobilienkäufer derzeit leisten könnten. Schöll sieht hierfür zwei Ursachen: „Der erste Faktor ist die veränderte Zinslandschaft. Wir hatten in den letzten zehn Jahren Niedrigzinsen, die sind jetzt angestiegen. Da müssen wir abwarten, wie sich das weiter entwickelt.“

Das zweite Problem seien die stark gestiegenen Baupreise. „Heutzutage in Koblenz neu zu bauen? Das sind so teure Preise, die sind kaum noch vermarktbar“, klagt der Immobilienexperte. Deshalb könne man derzeit beobachten, dass sich das Verkaufsgeschehen in die Bestandsimmobilien verlagert habe, so Schöll: „Aber die Messe ist erstaunlich gut besucht. Das zeigt mir, dass sich das Geschäft wieder belebt.“

i Zahlreiche Aussteller lockten mit fundierten Informationen rund 1800 Besucher in die Rhein-Mosel-Halle. Martin Ingenhoven

Auch die vielen Besucher zeigten sich hochzufrieden mit der Koblenzer Immobilienmesse. So lobte ein Besucher das breit gefächerte Ausstellerangebot: „Mich interessieren Themen wie Heizungsanlagen und Photovoltaik. Aber man findet auch sehr fachkundige Informationen und Angebote in verschiedenen Vermieterangelegenheiten.“ So sei der 60-Jährige auf eine mögliche neue Hausverwaltungsfirma aufmerksam geworden.