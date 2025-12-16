Vollsperrung wird aufgehoben Bauarbeiten in Neuendorf sind früher fertig als geplant Matthias Kolk 16.12.2025, 17:12 Uhr

i Die Kanalbauarbeiten Im Kreutzchen sind nahezu abgeschlossen. Stadt Koblenz/Frank Freiberg

Für 10 Monate waren die Kanalbauarbeiten in Koblenz-Neuendorf in der Straße „Im Kreutzchen“ angesetzt. Nun verkündet die Stadt, dass sie schneller durchgekommen ist als erwartet. Das bedeutet auch ein Ende der Vollsperrung in der Wohnsiedlung.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Anwohner im Koblenzer Stadtteil Neuendorf: Die Kanalbauarbeiten in der Straße „Im Kreutzchen“ sind schon fertig, dabei das Ende erst in zwei Monaten geplant.Seit Ende März 2025 gibt es Im Kreutzchen wegen der Arbeiten eine Vollsperrung.







