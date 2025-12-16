Bauarbeiten in Neuendorf sind früher fertig als geplant

Für 10 Monate waren die Kanalbauarbeiten in Koblenz-Neuendorf in der Straße „Im Kreutzchen“ angesetzt. Nun verkündet die Stadt, dass sie schneller durchgekommen ist als erwartet. Das bedeutet auch ein Ende der Vollsperrung in der Wohnsiedlung.
Lesezeit 1 Minute
Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Anwohner im Koblenzer Stadtteil Neuendorf: Die Kanalbauarbeiten in der Straße „Im Kreutzchen“ sind schon fertig, dabei das Ende erst in zwei Monaten geplant.Seit Ende März 2025 gibt es Im Kreutzchen wegen der Arbeiten eine Vollsperrung.