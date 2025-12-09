Projekt für Jugend in Koblenz Bauarbeiten für neuen Spielplatz in Rübenach gestartet Katrin Steinert 09.12.2025, 14:05 Uhr

i An der Aachener Straße im Koblenzer Stadtteil entstehen Spielpunkte für ältere Kinder. Katrin Steinert

Ein Bagger schiebt dunkle Erde und Kies am Neubaugebiet im Koblenzer Stadtteil Rübenach. Ein Teil des Blumenbeetes, das ein Anwohner zur Freude der Einheimischen immer wieder bepflanzt, ist nun weg. Was passiert hier?

Ein Bagger bewegt seit Tagen Erde an der Aachener Straße im Koblenzer Stadtteil Rübenach, dort, wo die Zufahrt zum Neubaugebiet „In der Grünwies“ liegt. Ein Teil des Blumenstreifens ist weg, die Fläche eben.Manch einer denkt, dass nun die Wertstoffcontainer entstehen, deren Planung zuletzt für Schlagzeilen sorgte.







