GKM in Gefahr? Banken verwehren dem Koblenzer Klinikverbund Kredite 10.12.2024, 16:52 Uhr

i Das Evangelische Stift St. Martin ist Teil des Gemeinschaftklinikums Mittelrhein. Sascha Ditscher

Eigentlich soll der große Umbau des angeschlagenen Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein bald richtig starten. Doch es fehlen zig Millionen Euro. Trotz kommunaler Bürgschaft und vielen Gesprächen gewährt keine Bank Kredit. Was ist da los?

Noch Mitte November verbreiteten die Unternehmensberater von Roland Berger in nicht öffentlicher Sitzung des Koblenzer Stadtrats offenbar eine Menge Optimismus in Sachen Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Banken seien heiß darauf, dem GKM den nötigen Kredit für den großen Klinikumbau zu gewähren, hieß es, so bestätigten es mehrere Sitzungsteilnehmer gegenüber unserer Zeitung.

