Am ganzen Wochenende Ballons erheben sich in den Herbsthimmel über Koblenz 26.09.2025, 19:04 Uhr

i Vom Festungsplateau aus starteten am Freitagnachmittag die ersten Heißluftballons gen Himmel. Am Wochenende sollen weitere Fahrten folden. Doris Schneider

Ballonfahrten sind abenteuerlich. Nicht nur wegen der atemberaubenden Aussicht und der Höhe – oft müssen sie auch wetterbedingt abgesagt werden. Wenn alles gut läuft, steigen in Koblenz am Wochenende gleich mehrmals Heißluftballons auf.

Morgens und abends lohnt an diesem Wochenende der Blick in Richtung Festung Ehrenbreitstein besonders: Hier auf der Wiese auf dem Plateau steigen bis einschließlich Sonntag bis zu elf Heißluftballons vom Plateau auf. Ob sie fahren oder nicht, wird immer aktuell entschieden, denn das Wetter muss stimmen.







