Unser Fotograf ist beim Herbstglühen mitgefahren und hat die Region vom Heißluftballon aus fotografiert. Er brachte majestätische Aufnahmen mit und eine Erkenntnis: Unsere Heimat ist auch von oben aus betrachtet schön. Die besten Bilder gibt es hier.
Am Wochenende war „Herbstglühen“ in Koblenz angesagt, mehrere Heißluftballons stiegen vom Festungsplateau aus auf. Der Anblick war schon vom Boden aus beeindruckend. Doch unser Fotograf Alexej Zepik ist zudem mitgefahren und hat Aufnahmen der Region vom Heißluftballon aus gemacht.