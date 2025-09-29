Herbstglühen an der Festung Ballon-Ausblick: So schön ist Koblenz von oben Peter Meuer

Alexej Zepik 29.09.2025, 11:31 Uhr

i Der Ballon eines anderen Teams flog nach dem Start zunächst sehr niedrig über Koblenz Lützel, überholte unseren Ballon jedoch kurz darauf und stieg auf rund 400-500 Meter Höhe. Alexej Zepik

Unser Fotograf ist beim Herbstglühen mitgeflogen und hat die Region vom Heißluftballon aus fotografiert. Er brachte majestätische Aufnahmen mit und eine Erkenntnis: Unsere Heimat ist auch von oben aus betrachtet schön. Die besten Bilder gibt es hier.

Am Wochenende war „Herbstglühen“ in Koblenz angesagt, mehrere Heißluftballons stiegen vom Festungsplateau aus auf. Der Anblick war schon vom Boden aus beeindruckend. Doch unser Fotograf Alexej Zepik ist zudem mitgefahren und hat Aufnahmen der Region vom Heißluftballon aus gemacht.







