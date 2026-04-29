Gedankenspiel um Verkehrsachse Balduinbrücke: Wie realistisch wäre eigene Radbrücke? Matthias Kolk 29.04.2026, 09:04 Uhr

i Die Balduinbrücke in Koblenz ist eine wichtige Verbindung zwischen Innenstadt und den Stadtteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim. Alexej Zepik

Die Koblenzer Balduinbrücke ist schmal, die Stadt will den Verkehr neu ordnen und Konflikte minimieren. Tiefbauamtsleiter Kai Mifka äußerte zuletzt den Wunsch einer eigenen Radbrücke nebenan. Aber für wie realistisch hält er selbst diese Idee?

Zu wenig Platz für zu viele Fahrzeuge und Menschen bringt auf der Koblenzer Balduinbrücke Konfliktpotenzial mit sich. Mit einer neuen Verkehrsführung will die Stadt das Problem lösen. Ob das gelingt und ob die Verwaltung ihre Ideen überhaupt umsetzt, bleibt abzuwarten.







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