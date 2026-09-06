Seit dem frühen Sonntagabend ist die Balduinbrücke in Koblenz für den Verkehr gesperrt. Einige Einsatzfahrzeuge sind rings um die Brücke positioniert. Es findet dort ein umfangreicher Polizeieinsatz statt.
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Weiträumig hat die Koblenzer Polizei am Sonntagabend der Bereich der Balduinbrücke über die Mosel in Koblenz abgesperrt. Hintergrund ist die „psychische Ausnahmesituation“ eines Menschen, die derzeit ungeklärt ist. Es bestehe jedoch keine Lage durch einen potenziellen Gefährder, sagte ein Polizeisprecher.