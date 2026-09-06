Polizeieinsatz in Koblenz Balduinbrücke von Polizei weiträumig gesperrt 06.09.2026, 20:40 Uhr

i Mehrere Polizeikräfte haben den Bereich an der Balduinbrücke in Koblenz am Sonntagabend weiträumig abgesperrt. Eine Person befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation, heißt es. Rolf Vennenbernd/dpa

Seit dem frühen Sonntagabend ist die Balduinbrücke in Koblenz für den Verkehr gesperrt. Einige Einsatzfahrzeuge sind rings um die Brücke positioniert. Es findet dort ein umfangreicher Polizeieinsatz statt.

Weiträumig hat die Koblenzer Polizei am Sonntagabend der Bereich der Balduinbrücke über die Mosel in Koblenz abgesperrt. Hintergrund ist die „psychische Ausnahmesituation“ eines Menschen, die derzeit ungeklärt ist. Es bestehe jedoch keine Lage durch einen potenziellen Gefährder, sagte ein Polizeisprecher.







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