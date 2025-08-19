Wer mit dem Auto von der Innenstadt nach Lützel will, kann derzeit nicht über die Balduinbrücke fahren. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Das steckt dahinter.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Balduinbrücke erfordern seit Montag eine dreiwöchige Einschränkung des Verkehrs über die Mosel, was zu einer Teilsperrung führt. So ist die Fahrbahn von der Innenstadt kommend in Richtung Lützel für den Autoverkehr gesperrt. Der Streifen wird während der Zeit der Baumaßnahme als Ausweichstrecke für Fußgänger und Radfahrer, die am Baufeld vorbeiführt, umfunktioniert. Dadurch müssen die Autofahrer über die Europabrücke umgeleitet werden, um nach Lützel zu gelangen. Währenddessen bleibt der Verkehr in Richtung Stadtmitte von den Arbeiten unberührt. Das Ende der Maßnahme ist für Freitag, den 5. September vorgesehen.

Kai Mifka, der Leiter des städtischen Tiefbauamts, erläuterte im Rahmen einer Führung Einzelheiten zu den durchgeführten Arbeiten. Anlass für die Sanierungsmaßnahme ist die Ausbesserung der sogenannten Brückenkappe, die sowohl von den Fußgängern als auch von den Radfahrern genutzt wird. Hierbei handelt es sich um ein 18 Zentimeter dickes Betonbauteil, das auf der eigentlichen Tragkonstruktion der Brücke liegt.

i Von links: Heinz Linz und Kai Mifka vom Tiefbauamt obliegt die Koordination der baulichen Maßnahme. Alexander Thieme-Garmann

Laut Mifka wandere die Brückenkappe im Laufe der Jahre. Dieses Phänomen wird durch eine leichte Abschüssigkeit der Brücke in Richtung Alte Burg hervorgerufen. Zwar spielt sich das Ausmaß der jährlichen Bewegung nur im Zentimeterbereich ab, summiert sich aber mit der Zeit. Anhand eines sichtbaren Asphaltflickens am Übergang zum Festlandpflaster veranschaulichte Mifka die allmähliche Wanderung der Brückenkappe.

Naturgemäß bedeutet die Zuwendung zur einen Seite eine Abwendung von der anderen, sodass auf der Lützeler Seite sukzessive ein Spalt entsteht. Aufgrund der Auswertung von Messungen des beauftragten Ingenieurbüros ist Mifka optimistisch, dem Wandern in Zukunft ein Ende zu bereiten.

i Unter dem strengen Blick von Erzbischof Balduin bereitet sich der Bautrupp auf die Bohrungen vor. Alexander Thieme-Garmann

Heinz Linz, Sachgebietsleiter Brückenunterhaltung, ist für die Instandhaltung und Pflege der Koblenzer Brücken zuständig. Dies umfasst sowohl die Planung als auch die Überwachung von Reparaturen und Wartungsarbeiten. Linz nannte weitere Details zu den durchzuführenden Arbeiten.

Demnach wird die Brückenkappe an die darunter liegende Tragkonstruktion mithilfe von 90 Dübeln, im Fachjargon Anker, auf einer Länge von 180 Meter quasi angetackert. Hierfür werden in Abständen von zwei Metern Löcher in die Kappe und den darunter liegenden Beton gebohrt. Dort werden die Anker hineingesetzt und mit einem Spezialklebstoff vergossen. Als Folge ihrer Aushärtung entsteht schließlich die erwünschte gleichmäßige Oberfläche.

i Aufgrund von Tiefbauarbeiten kommt es momentan zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Schüllerplatz und Mayener Straße. Alexander Thieme-Garmann

Aufgrund von baulichen Maßnahmen kommt es momentan in Lützel auch andernorts zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die mittlerweile jedoch nur noch geringfügig sind. So werden laut Auskunft des Tiefbauamts in der Mayener Straße und am Schüllerplatz die Erdgas- und Stromleitungen erneuert. Kabeltiefbauarbeiten finden derzeit auch in der Neuendorfer Straße statt. Das Ende der Arbeiten ist auf den 30. September terminiert.

Auswirkungen auf den ÖPNV

Die dreiwöchigen Instandsetzungsarbeiten haben gravierende Folgen insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr. So können die Haltestellen „Balduinbrücke“ und „Lützel Bf/Schüllerplatz“ stadtauswärts in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Umleitung der Linien 2/12, N7, E-Wagen in Richtung Neuendorf:

Ab der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ fahren die Busse über die Europabrücke und Mariahilfstraße zur Haltestelle „Lützel Bf/Schüllerplatz“, dann weiter über die Gartenstraße in den Brenderweg. Ab hier erfolgt die normale Linienführung.

Linien 5/15, 7, N3 und E-Wagen in Richtung Metternich/Lützel:

Diese Linien fahren ab der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ über die Europabrücke und Mariahilfstraße zur Haltestelle „An der Ringmauer“. Ab hier erfolgt die normale Linienführung.