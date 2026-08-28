Wichtige Verbindung in Koblenz Balduinbrücke: Freie Wähler fordern weiter Aus für den Verkehrsversuch 28.08.2026, 12:04 Uhr

i Bei dem geplanten Verkehrsversuch auf der Koblenzer Balduinbrücke würden Radfahrer auf der Fahrbahn das Tempo vorgeben. Alexej Zepik

Der Koblenzer Stadtrat hat im Mai einen Verkehrsversuch auf der Balduinbrücke beschlossen. Radfahrer sollen testweise das Tempo vorgeben. Nun wird der Versuch verschoben. Die Freien Wähler sehen das als Anlass, ihre Kritik zu erneuern.

Die Freien Wähler erneuern ihre Forderung für das endgültige Aus für den Verkehrsversuch auf der Koblenzer Balduinbrücke. Die Stadt hatte zuletzt angekündigt, ihn zu verschieben.Sie will den Verkehr auf der Brücke – Radfahrer sollen testweise für ein Jahr das Tempo vorgeben – erst neu ordnen, wenn auch der neue Kreisel an der Burgstraße gebaut wird.







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