Koblenzer Stadtrat Balduinbrücke: Fahrradfahrer bekommen Vorfahrt Doris Schneider 28.05.2026, 18:25 Uhr

i Der Verkehr auf der Koblenzer Balduinbrücke, hier der Blick stadtauswärts in Richtung Lützel, soll neu geordnet werden. Ingo Beller

Manche finden, dass die Verkehrssituation auf der Balduinbrücke in Koblenz gar nicht so gefährlich ist, und sehen vor allem die Kosten, die ein Versuch verursacht. Dennoch: Der Verkehr wird künftig versuchsweise geändert und von Radfahrern angeführt.

Vorn strampelt ein Radler mit Tempo 10 über die alte Moselbrücke in Koblenz, dahinter staut es sich kilometerweit: So sieht die Zukunft nach den Einschätzungen der Kritiker aus. Sie haben aber keine Mehrheit gefunden.Der Koblenzer Stadtrat hat am Donnerstagnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen, zumindest versuchsweise den Verkehr auf der Balduinbrücke neu zu ordnen.







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