Bunte Fahnen, soweit das Auge reicht. In Koblenz wird im August die Pride-Week mit einem vielfältigen Programm an der Liebfrauenkirche und am Münzplatz gefeiert. Alleine zur Demo werden circa 2000 Menschen erwartet.

Koblenz. Die Innenstadt strahlt in Regenbogenfarben: Die Pride-Week in Koblenz startet am 7. August. Auch in diesem Jahr heißt es an den Bühnen an der Liebfrauenkirche und dem Münzplatz wieder: „Two Rivers: One Love“ (deutsch: Zwei Flüsse: eine Liebe). Das Motto hat laut Marcel Witt, einem der Veranstalter, folgende Symbolik: „Koblenz ist die Stadt, in der Rhein und Mosel zusammenfließen: zwei unterschiedliche Flüsse, die an einem Ort zu einer Einheit werden. Denn so unterschiedlich Menschen auch sein mögen in Herkunft, Identität, Sexualität oder Lebensweise, verbindet uns alle das Streben nach Liebe, Anerkennung und einem Leben in Würde.“

„Der CSD schafft einen Raum, in dem bunt und laut gemeinsam und solidarisch für gleiche Rechte und Akzeptanz eingestanden werden kann.“

Marcel Witt, einer der Veranstalter der Pride-Week in Koblenz

Schon vor der großen Demo wird in Koblenz gefeiert: Die Veranstaltung startet am 7. August um 18 Uhr mit dem Hissen der Regenbogenflagge am Koblenzer Rathaus durch den Oberbürgermeister David Langner. Direkt danach findet um 18.30 Uhr eine queere Filmvorführung von „The Wedding Banquet“ im Odeon-Apollo-Kino statt. Am späten Abend wird dann bei der After-Film-Party im „Kurioos“ die Wagenreihung auf der CSD-Demo ausgelost. Eine Woche später, am 14. August, präsentiert die Eisdiele Tante Lotte eine queere Lesung mit dem Berliner Autor Gabriel Wolkenfeld. Schließlich eröffnen die beiden Oberbürgermeisterkandidaten David Langer und Ernst Knopp am 15. August um 18 Uhr offiziell die Pride-Week mit einer Gesprächsrunde im Rahmen von dem Format „Queer talkt“ an der Liebfrauenkirche.

i In diesem Jahr gibt es zwei Bühnen: eine Haupt- und Tanzbühne an der Liebfrauenkirche und eine Bühne auf dem Münzplatz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Hauptveranstaltungstag am Samstag, 16. August, ist vollgepackt mit einem vielfältigen Programm. Um 12.30 Uhr findet in der Liebfrauenkirche ein ökumenischer Gottesdienst statt, der von queeren Menschen aus der Koblenzer Community gestaltet wird. Darauf folgt um 14 Uhr schon der Tagespunkt, auf den sich die Besucherinnen und Besucher wohl am meisten freuen: die CSD-Demo durch Koblenz mit Start am Pegelhaus am Konrad-Adenauer-Ufer.

Zusätzlich haben die Veranstalter für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm gesorgt: Neben den musikalischen Highlights wie der Pop-Schlagerband „Zeitflug“ und dem Musiker Lukas Otte auf der Haupt- und Tanzbühne an der Liebfrauenkirche gibt es auch eine Vielzahl an ausführlichen Talks und Diskussionsrunden auf der Bühne am Münzplatz, die von Dörthe Dutt und Ole Liebl moderiert werden. „Für die Redebeiträge am Samstag ist es aus der queeren Community heraus gelungen, Gebärdendolmetscherinnen zu organisieren“, erklärt Witt stolz. Auch Ministerin Katharina Binz ist am Samstag auf dem CSD zu Gast.

Auch Informationsstände dürfen in diesem Jahr nicht fehlen

Neben der Demo und dem Bühnenprogramm werden auch queere Koblenzer Vereine, politische Parteien und Organisationen präsent sein. Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher an Ständen von zum Beispiel „queer-mittelrhein“, „Projekt Familienvielfalt“, der „NarrenbunT“ und „proplusrlp“ informieren. Auch die Polizei wird mit einem Stand vertreten sein. „Auf weitere Rückmeldungen warten wir noch, rechnen aber wie im Vorjahr mit circa zwölf Ständen aus unterschiedlichen Richtungen der queeren Community“, sagt Witt.

Zum Abschluss gibt es um 22 Uhr eine After-Show-Party im Zenit. Für alle, denen das noch nicht genug war, findet am Sonntag, 17. August, um 14 Uhr noch ein Open-Air-Bingo mit abschließender Karaoke-Party an der Liebfrauenkirche statt.

i CSD in Koblenz 2024 Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Veranstalter erwarten allein am Samstag 2000 Besuchende aus Koblenz und dem Umland. Damit sich diese Masse an Menschen auch sicher fühlt, wurde für ein Sicherheitskonzept gesorgt. Witt erklärt: „An der Liebfrauenkirche werden wir auf eine ständig präsente Sicherheitsfirma setzen. Wir möchten, dass die Besuchenden sich auf dem Platz wohlfühlen und sich nicht einem ständigen Unbehagen ausgesetzt fühlen müssen.“ Generell sind laut Witt alle Mitarbeitenden so geschult, dass sie potenziell bedrohliche oder übergriffige Situationen erkennen und für Menschen in Not da sind.

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter: https://pride-koblenz.de/