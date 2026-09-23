Dringender Sanierungsbedarf Bahnstrecke über Rhein bei Koblenz ist gefährdet Doris Schneider 23.09.2026, 09:57 Uhr

i Die Luftbildaufnahme zeigt das Bahnkreuzungsbauwerk und Bolzplatzgelände in Koblenz-Horchheim. Geoportal Stadt Koblenz

Seit Langem ist die Sanierung der rechtsrheinischen Bahnlinie geplant – nun gibt es aber in Koblenz plötzlich zusätzlichen Handlungsbedarf. Wenn nicht sehr schnell das Kreuzungsbauwerk in Horchheim saniert wird, gibt es große Probleme.

Die Bauarbeiten an der rechtsrheinischen Bahnstrecke laufen auf Hochtouren. Nun haben Untersuchungen gezeigt: Bei den ohnehin geplanten Arbeiten kann es nicht bleiben. Ein neues Problem ist in Koblenz aufgetreten. Ein großes Problem.„Am Kreuzungsbauwerk der Bahn in Horchheim besteht kurzfristiger Handlungsbedarf.







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