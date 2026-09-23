Dringender Sanierungsbedarf
Bahnstrecke über Rhein bei Koblenz ist gefährdet
Die Luftbildaufnahme zeigt das Bahnkreuzungsbauwerk und Bolzplatzgelände in Koblenz-Horchheim.
Die Luftbildaufnahme zeigt das Bahnkreuzungsbauwerk und Bolzplatzgelände in Koblenz-Horchheim.
Geoportal Stadt Koblenz

Seit Langem ist die Sanierung der rechtsrheinischen Bahnlinie geplant – nun gibt es aber in Koblenz plötzlich zusätzlichen Handlungsbedarf. Wenn nicht sehr schnell das Kreuzungsbauwerk in Horchheim saniert wird, gibt es große Probleme.

Lesezeit 2 Minuten
Die Bauarbeiten an der rechtsrheinischen Bahnstrecke laufen auf Hochtouren. Nun haben Untersuchungen gezeigt: Bei den ohnehin geplanten Arbeiten kann es nicht bleiben. Ein neues Problem ist in Koblenz aufgetreten. Ein großes Problem.„Am Kreuzungsbauwerk der Bahn in Horchheim besteht kurzfristiger Handlungsbedarf.
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