Die ersten Reparaturarbeiten sind abgeschlossen, erste Züge können wieder auf der linken Rheinstrecke rollen. Das teilt die Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Der Zugverkehr auf der linksrheinischen Strecke zwischen Köln über Bonn und Koblenz nach Mainz rollt seit 16 Uhr wieder an – wenn auch noch mit Einschränkungen“, so ein Bahnsprecher. Eine Signalstörung bei Brühl hatte große Teile der Züge gestoppt.

Die wichtigsten Arbeiten konnten am Nachmittag abgeschlossen werden. Erste Linien im Regionalverkehr nehmen wieder Fahrt auf. „Züge im Fernverkehr zwischen Köln und Mainz fahren voraussichtlich ab dem frühen Abend wieder über die linksrheinische Strecke. Es kann noch vereinzelt zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, bis sich der Zugbetrieb normalisiert“, so der Bahnsprecher weiter.

Seit Montagnacht hatten Fachleute der DB unter Hochdruck an der Reparatur defekter Signaltechnik in Brühl gearbeitet. Bei den umfangreichen Arbeiten mussten Techniker mehrere defekte Kabel identifizieren und in einem aufwendigen Verfahren austauschen. Zudem musste die DB die Technik noch umfangreich prüfen. Am Dienstagnachmittag konnten erste Züge wieder über die Strecke rollen. Die weiteren notwendigen Arbeiten können im laufenden Zugbetrieb erfolgen.

Die Bahn rät Fahrgästen, sich auch weiterhin vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien über Ihre Verbindung zu informieren. Aktuelle Informationen finden Reisenden beispielsweise unter bahn.de und zuginfo.nrw sowie in der App DB Navigator.