Schlechte Nachrichten für Bahnfahrer und Berufspendler: Die wichtige Verbindungsstrecke zwischen Köln, Bonn, Koblenz und Mainz ist an diesem Dienstag seit den frühen Morgenstunden auch linksrheinisch gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Route rechts des Rheins ist wegen Bauarbeiten seit einiger Zeit ohnehin nicht befahrbar.

Der Grund für die kurzfristige Sperrung ist laut Bahn eine „dringende Reparatur der Signaltechnik“. Man gehe davon aus, dass die Sperrung „ bis in die Mittagsstunden“ andauert. Der DB-Fernverkehr könne weitgehend über die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt umgeleitet werden. Fernverkehrszüge zwischen Mainz, Köln und Bonn könnten bis in die Mittagsstunden ausfallen bzw. hätten Verspätung.

Bahnreisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt in digitalen Auskunftsmedien der jeweiligen Verkehrsunternehmen zu informieren. Auch komme es zu Zugausfällen und Verspätungen. Die DB Infra Go AG bedauere die „Unannehmlichkeiten für alle Reisenden und bittet um Verständnis. Sicherheit steht an erster Stelle im Bahnbetrieb.“

Aktuelle Infos für Reisenden unter bahn.de sowie der DB Navigator-App.