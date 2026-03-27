Wer mit der Bahn nach Mainz oder Köln pendelt, muss sehr gute Nerven haben – und einen flexiblen Arbeitgeber. Die ständigen Verspätungen und Ausfälle waren nun auch Thema im Koblenzer Stadtrat. Das wollen die Politiker tun.
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Bahnpendler aus Koblenz sind verzweifelt, manchen von ihnen droht, dass sie ihren Job verlieren, weil sie nicht pünktlich zur Arbeit in Mainz oder Köln kommen können. Viel machen kann die Stadt da nicht, aber die kleine Möglichkeit, die der Stadtrat hat, hat er nun einstimmig beschlossen: Er richtet eine Resolution an die Bahn, die beispielsweise die Forderung nach mehr Transparenz enthält.