Der Bahnverkehr muss am Wochenende für einige Stunden ruhen. Das ist der Grund.

Die rechtsrheinische Bahnlinie im Bereich Vallendar muss an diesem Wochenende für etwa sechs bis sieben Stunden voll gesperrt werden. Die mit der Deutschen Bahn AG abgestimmte sogenannte Sperrpause dauert voraussichtlich in der Nacht von Samstag, 14. Juni, 21 Uhr bis Sonntag, 15. Juni, 5 Uhr. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Pressemeldung mit.

Die Sperrpause steht im Zusammenhang mit dem Bau der hochwasserfreien Anbindung der Insel Niederwerth an die Bundestraße 42 in Vallendar. Die Kreisstraße 82 – sie ist die einzige Verbindung der Insel Niederwerth ans Festland – wird künftig nach Überquerung der rechtsrheinischen Bahnlinie im Bereich zwischen Lidl-Markt und Esso-Tankstelle an die B42 angebunden.

Neue Route von Niederwerth nach Vallendar

Noch erfolgt die Anbindung der K82 nach Unterquerung der Bahnlinie im Bereich Vallendar Mitte. Diese Stelle ist jedoch bei Hochwasser bereits bei Ständen des Koblenzer Pegels von rund sechs Metern überschwemmt. Dann gibt es nur noch den ebenerdigen Bahnübergang im Bereich des Vallendarer Bahnhofs, der jetzt schon von höheren Fahrzeugen benutzt werden muss.

Wie der LBM weiter mitteilt, ist der erste Teil des Brückenbauwerks nach Aushärtung des Betons abgeschlossen. Deswegen konnte mit dem Rückbau des Traggerüstes begonnen werden. Die Rückbauarbeiten im unmittelbaren Gleisbett können jedoch nur unter Vollsperrung der Bahnstrecke erfolgen.

i Am 1. Abschnitt des Brückenbauwerks der hochwasserfreien Anbindung der K82 an die B42 in Vallendar werden die Traggerüste zurückgebaut. Winfried Scholz

Der LBM Cochem-Zell bittet alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere die unmittelbaren Anwohner um Beachtung und Verständnis für die notwendigen Wochenend- und Nachtarbeiten, insbesondere wenn die Arbeiten mit Baulärm verbunden sein können.

Weitere Sperrpausen sind geplant vom Samstag 21. Juni 21 Uhr bis Sonntag 22. Juni 21 Uhr, vom Samstag 28. Juni 21 Uhr bis Sonntag 22. Juni 21 Uhr und vom Samstag 5. Juli 21 Uhr bis Sonntag 6. Juli 13 Uhr.