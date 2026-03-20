Kaffee und Unterstützung﻿ Bahnhofsmission Koblenz: Hilfe wird immer dringender Judith Nick 20.03.2026, 09:06 Uhr

i Günter Pabst und sein Team sind an sechs Tagen die Woche von 8 bis 18 Uhr für die Menschen da. Judith Nick

Einen günstigen Kaffee, einen Platz im Gastraum, ein offenes Ohr: Das alles findet man in der Koblenzer Bahnhofsmission. Wer Hilfe braucht, kann dort hinkommen und klingeln. Und das machen immer mehr.

Ein wenig unscheinbar wirkt die Koblenzer Bahnhofsmission von außen, hinter den Fahrradständern beim Nordausgang des Koblenzer Hauptbahnhofs. Ein weißes Schild an der Wand weist darauf hin, was sich hinter der gläsernen Tür befindet. An diesem Nachmittag führt der Weg von vielen Menschen hierher: Alle paar Minuten steht jemand vor der Eingangstür, auch noch bis kurz vor Schließung um 18 Uhr.







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