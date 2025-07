Ohne die kleinen und größeren Schilder würde man den Lützeler Bahnhof kaum finden, wenn man ihn zum ersten Mal sucht. Wenn man dann quer über einen Parkplatz die Stufen zur Unterführung hinuntergeht, zeigt sich das gewohnt schlechte Bild, das Bahnhöfe oft haben: Es liegt Schmutz in den Ecken, von einem Haufen, von dem man nicht wissen möchte, was es ist, schwirren gefühlt Tausende Mücken auf. Es riecht nach Urin.

i Ohne die Hinweisschilder würde man den Bahnhof nicht finden. Doris Schneider

Immerhin sind die Graffiti offenbar kürzlich überstrichen worden, die sich in der Nähe eines Schildes im Bahnhof befanden. Hier wird an die Deportationen von 870 jüdischen Menschen erinnert, die in den Jahren 1942 und 1943 von diesem Bahnhof, damals einem reinen Güterbahnhof, in Konzentrationslager verschleppt wurden. Nur ganz wenige überlebten.

i Zwei Linien halten, die RB 26 und der RE 8. Doris Schneider

Die RB 26 fährt ein, sie fährt weiter nach Mainz. Jede Stunde gibt es diese Verbindung in Richtung Süden und nach Köln, zudem hält der RE 8 hier, der Rhein-Erft-Express, der einmal in der Stunde die Städte Mönchengladbach, Köln, Bonn und Koblenz miteinander verbindet.

Verbinden will die Stadt auch den Bahnhof besser mit dem Stadtteil. Dazu soll unter anderem eine Fußgänger- und Radunterführung am Haltepunkt Lützel geplant werden. Das war jetzt Thema im Stadtrat. Einstimmig wurde hier beschlossen, sich mit 50.000 Euro an den Planungskosten zu beteiligen.

Bahn plant ohnehin 2028 Sanierungen

Noch sind die Pläne ganz am Anfang, aber im Wesentlichen geht es um Folgendes: Für das Jahr 2028 plant die Bahn ohnehin die Sanierung des linksrheinischen Bahnkorridors. „Neben der Erneuerung des Schienennetzes ist auch eine Sanierung der Haltepunkte und Bahnhöfe vorgesehen“, heißt es in der Vorlage, über die die Ratsmitglieder abgestimmt haben.

Der Haltepunkt Lützel gehört zu den unattraktivsten Bereichen der Stadt Koblenz. Die Bahn plant als Minimallösung eine Sanierung des Haltepunktes in seiner jetzigen Form. Doch die Stadt hat ambitioniertere Pläne. Denn eine Umgestaltung des Bahnhofsgeländes könnte sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Bekanntlich entsteht auf der einen Seite der Bahn derzeit das Rosenquartier, in dem im Endausbau rund 270 Wohnungen gebaut sein sollen. Auf der anderen Seite liegen Festungspark und die ehemalige Standortverwaltung (STOV), die die Stadt perspektivisch zu einem kleinen Zentrum entwickeln möchte. Hier sollen Grünflächen, ein kleines Stadtgebiet mit Handwerksbetrieben, Kulturzentrum und vieles mehr möglich werden.

Um die beiden Seiten zu verbinden, wäre eine barrierefreie Bahnunterführung sinnvoll, durch die außerdem eine Rad-Pendlerroute führen könnte. „Sowohl die Deutsche Bahn als auch der SPNV Nord stehen dem Neubau einer barrierefreien Fußgänger- und Radunterführung am Haltepunkt Lützel positiv gegenüber“, hieß es dazu im Rat. „Die Deutsche Bahn ist bereit, die Realisierung der Unterführung im Rahmen der Vollsperrung in 2028 selbst vorzunehmen, unter der Voraussetzung einer finanziellen Beteiligung der Stadt.“

i Auf der einen Seite der Bahn liegt das Rosenquartier, das gerade neu gebaut wird. Doris Schneider

Wie hoch diese Beteiligung genau sein würde, ist noch offen. Im Moment geht man von Gesamtkosten in Höhe von rund 15 Millionen Euro aus, von denen im schlechtesten Fall die Stadt rund 8,3 Millionen Euro übernehmen müsste. Dafür könnte die Stadt aber Zuschüsse des Landes beantragen. In der Vorlage für den Stadtrat ist dies so dargelegt, dass Koblenz wohl eine Förderung bis zu 90 Prozent bekommen könnte, also noch 800.000 Euro selbst schultern müsste plus ein Betrag X für Planungsgelder, die nicht förderfähig sind. Wichtig ist aber bei dieser ganzen Rechnung, dass die Sanierung in dem Zeitfenster erfolgt, in dem die Bahnstrecke ohnehin gesperrt ist – sonst würde die ganze Maßnahme erheblich teurer.

In der Abstimmung des Stadtrats ging es nun um die Beteiligung an den Planungskosten der Bahn zur Herstellung der Unterführung, vorläufig in Höhe von 50.000 Euro. Da die Summe nicht im Haushalt eingestellt ist, wird sie gedeckt durch die Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung beim Projekt Fußgängerlichtsignalanlage Ahornweg. Dem stimmten alle Ratsmitglieder zu.