Treppe ist zu steil Bahnhof Löf: Lebensgefahr für Radfahrer? Annika Wilhelm 25.01.2026, 10:10 Uhr

i Am Bahnhaltepunkt Löf ist der Zugang über die Treppe so steil, dass er eine Gefahr für Bahnreisende ist, die mit dem Rad anreisen. Bürgermsiter Johannes Liesenfeld setzt sich für eine Lösung ein. Annika Wilhelm

Nicht jeder Bahnhof ist barrierefrei. Auch beim Bahnhaltepunkt in Löf ist das derzeit nicht der Fall. Stattdessen wartet am Ende des Bahngleises eine Treppe – sie ist so steil, dass hier regelmäßig Bahnreisende mit Rad verzweifeln.

Wer als Radfahrer mit der Bahn reist und in Löf aussteigt, steht ziemlich schnell vor einem Problem: Vom Bahnsteig herunter führt eine Treppe. Sie ist kurz, aber steil. So steil, dass es viel Mühe kostet, sein Fahrrad die Stufen herunterzubekommen – wenn man das überhaupt schafft.







Artikel teilen

Artikel teilen