Haltepunkt in Koblenz Bahnhof Ehrenbreitstein stellt Weichen für die Zukunft Matthias Kolk 24.11.2026, 15:00 Uhr

i Der Bahnhof in Ehrenbreitstein wird momentan umfassend saniert. Dieses Foto zeigt den Baufortschritt am 6. November 2026. DB InfraGO / Main Motion

Offiziell bis Mitte Dezember läuft die Korridorsanierung auf der rechten Rheinseite der Deutschen Bahn noch. Seit Sommer wird auch der Bahnhof in Koblenz-Ehrenbreitstein saniert. Was sich dort alles getan hat.

Der Bahnhof in Ehrenbreitstein ist nur einer von 36 Haltepunkten, die aktuell auf der rechten Rheinseite zwischen Wiesbaden und Troisdorf saniert werden. Aber wie viele andere hatte auch er es dringend nötig. Fotos vom Baufortschritt zeigen, wie viel sich in Ehrenbreitstein seit Sommer verändert hat – und wecken Hoffnung, dass Fahrgäste wirklich profitieren.







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