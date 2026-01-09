Zwischen Güls und Winnigen Bahnarbeiten an Moselstrecke: Ampel wird geschaltet Doris Schneider 09.01.2026, 10:25 Uhr

i Phasenweise wird der Verkehr zwischen Güls und Winningen ab Montag mit einer Ampel geregelt. Jan Woitas. dpa-tmn

Die eine Moselseite bei Koblenz ist erst seit Kurzem wieder frei befahrbar, nun gibt es auf der anderen Seite Bauarbeiten. Die gute Nachricht: Hier gibt es keine Vollsperrung, sondern temporäre Ampelschaltungen und einspurigen Verkehr.

Die Bahn lässt an der Bundesstraße 416 zwischen Güls und Winningen voraussichtlich zwischen dem 12. Januar und dem 8. Februar Hangsicherungsarbeiten an der Strecke vornehmen, informiert die Stadt Koblenz „Um die Arbeiten durchführen zu können, ist immer wieder ein Ampelverkehr notwendig.







