Sicht auf Denkmalhaus gestört?
Bahn baut in Koblenz-Ehrenbreitstein neues Stellwerk
Der Bahnhof in Ehrenbreitstein ist derzeit eine große Baustelle.
Der Bahnhof in Ehrenbreitstein ist derzeit eine große Baustelle.
Alexej Zepik

Die Generalsanierung der Bahn wirkt sich auf den Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein aus. Dort wird auch ein elektronisches Stellwerk gebaut. Ein Leser befürchtet, dass dies die Sicht vom Rhein auf das barocke Dikasterialgebäude enorm stören wird.

Lesezeit 1 Minute
Die Generalsanierung der Bahn entlang der rechten Rheinseite ist auch in Koblenz in vollem Gang. Am Bahnhof in Ehrenbreitstein laufen aktuell lärmintensive Arbeiten, heißt es auf dem Bauportal. Im Gleis und an der Personenunterführung finden Abrissarbeiten statt, auch die Bahnsteige sollen noch im Juli plattgemacht werden.
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