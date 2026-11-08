Die Belange von Koblenzer Jugendlichen werden oft nicht ausreichend beachtet, wenn es um den Erhalt ihrer Freizeitflächen geht, wird häufig kritisiert. In Horchheim warten sie auf ein neues Basketballfeld und eine Neuplanung fürs Freizeitareal.
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Kinder und Jugendliche aus dem Koblenzer Stadtteil Horchheim müssen sich weiterhin gedulden: Das von der Bahn zugesagte Basketballfeld hätte bis zum 2. November auf dem Bolzplatzareal an der Emser Straße entstehen sollen, wo die Bahn ihr Baufeld eingerichtet hat.