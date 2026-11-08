Freizeitfläche für Jugendliche
Bahn baut bald Basketballfeld in Koblenz-Horchheim
Dort, wo bis vor einigen Wochen junge Koblenzer in Horchheim Basketball spielten, befindet sich seit Ende September die Zufahrt
Dort, wo bis vor einigen Wochen junge Koblenzer in Horchheim Basketball spielten, befindet sich seit Ende September die Zufahrt zum Baufeld der Deutschen Bahn. Die hat zugesagt, dieses umzuverlegen.
Katrin Steinert

Die Belange von Koblenzer Jugendlichen werden oft nicht ausreichend beachtet, wenn es um den Erhalt ihrer Freizeitflächen geht, wird häufig kritisiert. In Horchheim warten sie auf ein neues Basketballfeld und eine Neuplanung fürs Freizeitareal. 

Lesezeit 1 Minute
Kinder und Jugendliche aus dem Koblenzer Stadtteil Horchheim müssen sich weiterhin gedulden: Das von der Bahn zugesagte Basketballfeld hätte bis zum 2. November auf dem Bolzplatzareal an der Emser Straße entstehen sollen, wo die Bahn ihr Baufeld eingerichtet hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren