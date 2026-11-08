Freizeitfläche für Jugendliche Bahn baut bald Basketballfeld in Koblenz-Horchheim Katrin Steinert 08.11.2026, 08:00 Uhr

i Dort, wo bis vor einigen Wochen junge Koblenzer in Horchheim Basketball spielten, befindet sich seit Ende September die Zufahrt zum Baufeld der Deutschen Bahn. Die hat zugesagt, dieses umzuverlegen. Katrin Steinert

Die Belange von Koblenzer Jugendlichen werden oft nicht ausreichend beachtet, wenn es um den Erhalt ihrer Freizeitflächen geht, wird häufig kritisiert. In Horchheim warten sie auf ein neues Basketballfeld und eine Neuplanung fürs Freizeitareal.

Kinder und Jugendliche aus dem Koblenzer Stadtteil Horchheim müssen sich weiterhin gedulden: Das von der Bahn zugesagte Basketballfeld hätte bis zum 2. November auf dem Bolzplatzareal an der Emser Straße entstehen sollen, wo die Bahn ihr Baufeld eingerichtet hat.







Artikel teilen

Artikel teilen