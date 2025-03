Bäume in der Südallee werden geschnitten

Von dieser Woche an wird an den Linden entlang der Südallee zwischen der Johannes-Müller-Straße und der Ludwigstraße gearbeitet. Die Bäume erhalten einen Pflegeschnitt und werden auf das sogenannte Lichtraumprofil „aufgeastet“, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Das bedeute, dass die unteren Äste entfernt werden, die in den Straßenraum und über den Gehweg ragen.

Das Freischneiden ist zwingend erforderlich, damit höhere Fahrzeuge wie Lkw und Baumaschinen auch weiterhin darunter herfahren können, ohne Äste abzureißen. „Die Arbeiten sind eine Vorbereitung auf den Ausbau der Südallee zur Fahrradstraße in diesem Abschnitt“, so die Stadt. Während der Arbeiten wird ein Halteverbot eingerichtet. Um die Belastung möglichst gering zu halten, arbeitet der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen abschnittsweise. Dadurch ziehen sich die Arbeiten über die nächsten Wochen hin.

Die Großbaustelle ist seit Anfang 2024 in Gang, dort wird abschnittweise vom Friedrich-Ebert-Ring bis zur Schenkendorfstraße die mehr als einen Kilometer lange Straße komplett neu gestaltet. Im Vorfeld hatte es viel Kritik an den Kosten, den wegfallenden Parkplätzen und auch an Baumfällungen gegeben. Im Abschnitt vor dem Max-von-Laue-Gymnasium ist schon gut zu erkennen, wie es einmal aussehen wird: In der Mitte gibt es einen Fußweg, umrahmt von einem Grünstreifen mit Sitzmauern, Fahrbahnen der Fahrradstraße und einem breiten Weg für parkende Autos und Fußgänger.